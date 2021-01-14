

حائل 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل .

// انتهى //

10:47ت م

0023





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.