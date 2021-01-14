السعودية اليوم / أمانة نجران تزرع 200 ألف زهرة موسمية بتصاميم جمالية



نجران 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران زراعة 200 ألف زهرة موسمية في الطرق والشوارع والميادين، ضمن استراتيجية الأمانة في تحسين المشهد الحضري والجمالي بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الأمانة ستطلق النسخة الأولى من مهرجان الزهور والأشجار المحلية في شهر مارس القادم بمتنزه أبا الرشاش لمدة 10 أيام .

يذكر أن فرق التشجير بالأمانة بدأت زراعة الزهور الشتوية، من خلال مسح المواقع المستهدفة أولاً ومن ثم دراسة خريطة الزهور والنباتات الموجودة، يأتي بعد ذلك العمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق يعكس أشكالا جميلة.

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10:35ت م

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