السعودية اليوم / صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية عبر خدمة “وصفتي” في جازان



جيزان 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 30897 وصفةً طبيةً عبر خدمة " وصفتي" خلال شهر ديسمبر 2020م، وذلك لـ161 مستشفى ومركز صحية مُفعِّل لخدمة وصفتي .

وأشارت صحة جازان إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 329000 وصفة .

وتهدف خدمة "وصفتي" الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

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10:32ت م

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