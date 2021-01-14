السعودية اليوم / بدء التسجيل لحضور الملتقى الافتراضي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة



الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

بدأت جائزة الملك عبد العزيز للجودة استقبال طلبات التسجيل لحضور الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، حيث سيكون متاحاً للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد مجانياً، على أن يغلق التسجيل في الـ 18 من يناير الجاري.

وقال المدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر: إن الملتقى الذي سينطلق في الـ19 من يناير الجاري ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل وهي: جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم الأول أيضاً عدداً من أوراق العمل وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني ... تجربة أثناء جائحة

ويستعرض الملتقى في يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي... التخطيط الإستراتيجي "، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة ... إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز "، و"شركة المياه الوطنية ...تجربة إدارة التغيير "، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".

ودعت الجائزة المختصين والمهتمين للتسجيل في الملتقى عبر الرابط: http://kaqaforum.gov.sa/

// انتهى //

10:20ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسبدأت جائزة الملك عبد العزيز للجودة استقبال طلبات التسجيل لحضور الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، حيث سيكون متاحاً للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد مجانياً، على أن يغلق التسجيل في الـ 18 من يناير الجاري.وقال المدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر: إن الملتقى الذي سينطلق في الـ19 من يناير الجاري ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل وهي: جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.وسيشهد اليوم الأول أيضاً عدداً من أوراق العمل وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني ... تجربة أثناء جائحة كورونا "، و"أثر نماذج التميز في أداء المنظمات... تجربة أرامكو السعودية ، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات".ويستعرض الملتقى في يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي... التخطيط الإستراتيجي "، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة ... إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز "، و"شركة المياه الوطنية ...تجربة إدارة التغيير "، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".ودعت الجائزة المختصين والمهتمين للتسجيل في الملتقى عبر الرابط: http://kaqaforum.gov.sa/// انتهى //10:20ت م0015

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