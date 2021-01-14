السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2927 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2927 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 670249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20250 حالة وفاة .

// انتهى //

10:06ت م

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بروكسل 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 56 حالة وفاة .وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 670249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20250 حالة وفاة .// انتهى //10:06ت م0014

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