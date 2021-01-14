تركيا لأمريكا: التراجع عن صفقة إس-400 الروسية في غاية الصعوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف وزير الدفاع التركي عن رغبة بلاده في الحوار مع أميركا بخصوص صفقة نظام الدفاع الصاروخي الروسي “إس-400″، مقترحًا على واشنطن التعاون الفني لحل الخلاف حول الأزمة.

وأوضح الوزير خلوصي أكار أن إمكانية تراجع بلاده عن شراء هذا النظام مسألة “في غاية الصعوبة”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو للحصول على شحنة ثانية من أنظمة إس-400.

وقال أكار في تصريحات صحفية في أنقرة “التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها وضع في غاية الصعوبة”، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف “ندعو الولايات المتحدة إلى النأي عن لغة التهديد مثل العقوبات”، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها مستهدفة هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة إس-400.

