الموارد البشرية: لا يحق إجبار العامل على إجازة بدون أجر بغير موافقته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أنه لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر بغير موافقته الكتابية بقصد التهرب من أداء أجر العامل.

وأضافت الموارد البشرية في تغريدة لها ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، أن المادة 90 من النظام نصت على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد للعمال ذوو الأجور الشهرية، وتصرف أجورهم مرة في الشهر.

وشددت على أن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام وبالإمكان رفع بلاغ إلكترونيًا عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي:

الابستور: ⁦هنا

الأندرويد: هنا

تحديث بيانات العمالة:

في سياق آخر، قالت الوزارة إنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الرابط التالي: هنا.



