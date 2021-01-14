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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوياته منذ 30 عامًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوياته منذ 30 عامًا

نتيجة صعود أسهم التكنولوجيا
مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوياته منذ 30 عامًا

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكي اليوم عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، نتيجة صعود أسهم التكنولوجيا وطلبيات أفضل من المتوقع للآلات الأساسية.

وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.85 في المئة، ليغلق عند مستوى 28698.26 نقطة، بينما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.48 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1873.28 نقطة.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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