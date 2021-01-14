الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوياته منذ 30 عامًا

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكي اليوم عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، نتيجة صعود أسهم التكنولوجيا وطلبيات أفضل من المتوقع للآلات الأساسية.

وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.85 في المئة، ليغلق عند مستوى 28698.26 نقطة، بينما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.48 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1873.28 نقطة.