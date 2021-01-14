العثور على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

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عثرت هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري في الفرق الهندسية، بأن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغاً عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.

تهديد الملاحة:

ولفت المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الأربعاء، أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، بحسب العربية.

وفي السياق أوضح ركن الهندسة في المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة المهندس محمد ثامر حزام أن اللغم البحري صناعة إيرانية نوع صدف يعمل بالاصطدام.

وأكد في تصريح صحافي، أن قوارب الصيادين أو السفن معرضة لخطر هذه الأنواع من الألغام الإيرانية.

اللغم الـ22:

وأوضح أن هذا اللغم يعد الثاني والعشرين من نوعه الذي عثرت عليه وأتلفته هندسة القوات المشتركة فضلا عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.

