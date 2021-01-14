رئيس مودرنا: كورونا سيكون موجودًا للأبد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

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قال مسؤولو الصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية، إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يصبح كوفيد-19 مرضاً مستوطناً، مما يعني أنه سيكون موجوداً في جميع الأوقات على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون بمستويات أقل مما هو عليه الآن.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” والتي طورت لقاحات ضد وباء كوفيد-19 أمس الأربعاء من أن فيروس كورونا الذي تسبب في توقف اقتصادات العالم وغرق المستشفيات سيظل موجوداً “إلى الأبد”.

مرض مستوطن:

وقال مسؤولو الصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية، إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يصبح كوفيد-19 مرضاً مستوطناً، مما يعني أنه سيصبح موجوداً في المجتمعات في جميع الأوقات، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون عند مستويات أقل مما هو عليه الآن.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، يوافق على أن كوفيد-19 سيصبح مستوطناً، قائلاً “SARS-CoV-2 لن يختفي”. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال خلال حلقة نقاش في مؤتمر جي بي مورغان للرعاية الصحية: “أعتقد أننا سنعيش مع هذا الفيروس، إلى الأبد”.

وأضاف: “سيتعين على مسؤولي الصحة مراقبة الأنواع الجديدة من الفيروس باستمرار، حتى يتمكن العلماء من إنتاج لقاحات لمكافحتها”.

