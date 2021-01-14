شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم طلب لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة التخصصات الصحية اليوم الخميس خطوات تقديم طلب لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين .

وأكدت أنه يمكن التسجيل في قوائم الراغبين ، من خلال الخطوات اتباع التالي :

1- تحميل تطبيق " أناة " .

2- اختر لقاح كورونا " كوفيد 19 " لتعبئة نموذج الطلب .

3- ادخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب .

4- ادخل معلومات العمل .

5- اكمل الطلب بتأكيده ، عبر تطبيق أناة .