- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم طلب لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة التخصصات الصحية اليوم الخميس خطوات تقديم طلب لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين .
وأكدت أنه يمكن التسجيل في قوائم الراغبين ، من خلال الخطوات اتباع التالي :
1- تحميل تطبيق " أناة " .
2- اختر لقاح كورونا " كوفيد 19 " لتعبئة نموذج الطلب .
3- ادخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب .
4- ادخل معلومات العمل .
5- اكمل الطلب بتأكيده ، عبر تطبيق أناة .