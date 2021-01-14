شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يُجسد إنجاز الصناعة الوطنية تحت شعار " صنع بفخر في السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شهدت الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة تطور ملحوظ لتوطين المنتجات بالتزامن مع جهود المملكة لتوطين الأيادي البشرية .

وأظهر مقطع فيديو جانب من إنجازات الصناعة المحلية تحت شعار " صنع بفخر بالسعودية " حيث تتجه الخزانات الفولازية الضخمة والمتخصصة لتخزين غاز البترول المسال بعد أن تم تصنيعها في شركة الزامل للحديد السعودية العريقة ليتم تسليمها لشركة الغاز والتصتيع الأهلية السعودية .

وتؤكد تلك المراحل أن أغلب سلاسل الإنتاج أصبحت محلية وذلك لرفع الناتج الوطني وخفض الإستيراد وتطوير الصناعة المحلية بما ينعكس على الإقتصاد الوطني ويقلل من العجز التجاري ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 .