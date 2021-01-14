شكرا لمتابعة خبر عن إلزام الأئمة والمؤذنين بسداد مستحقات فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إلزام الأئمة والمؤذنين إلى سداد مستحقات فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم المجاورة للمساجد والجوامع.

ويأتي ذلك القرار، وفقا لـ"عكاظ"، رغبة من الوزارة في الكف عن تحمّل سداد فواتير الكهرباء لمساكن الأئمة والمؤذنين.

وأكد مدير إدارة المساجد في الطائف عبدالرحمن الحارثي، أن الإدارة قامت باستدعاء الأئمة والمؤذنين لتوقيع التعهد المتعلق بهذا الشأن.