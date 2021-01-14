شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدثة التعليم: الدراسة ستخضع للتقييم أول عشرة أسابيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني ستخضع للتقييم خلال أو بعد أول 10 أسابيع .

وقالت " الشهري " في مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن الدراسة ستخضع لتقييم شامل في تلك الفترة وعليه سيتم اتخاذ القرار بإستمراريتها بنفس النظام أو إدخال بعض التعديلات .

ومن المقرر حضور الإداريين ومكاتب التعليم في المدارس على مدار الأسبوع ، بينما يحضر المعلمين والمعلمات يوم واحد ، ويكون حضورهم للشرح افتراضي عبر منصة مدرستي في الفصول الإفتراضية وبالتنسيق مع المدرسة .

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