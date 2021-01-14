شكرا لمتابعة خبر عن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يصدر قرابة 1400 أمر سداد "فاتورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان قرابة 1400 أمر سداد «فاتورة» لأراض بمساحات إجمالية تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع.

وأوضح الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان، عبدالله سعود الحماد، أن هذه الأموار صادرة لأراضي طورها ملاكها أو بإيقاف احتكارها ونقل ملكيتها لأطراف أخرى.

يذكر أن محاكم التنفيذ تنظر حالياً في عدة طلبات خاصة بإلزام رجال وسيدات أعمال ومواطنين متخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء.