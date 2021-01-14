شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل ضبط طبيبة تجري عمليات " ترقيع بكارة " بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، عن الإطاحة بطبيبة تجري عمليات الإجهاض وترقيع غشاء البكارة، مستغلة عملها في مجمع طبي خاص لإجراء العمليات بشكل مخالف.

وتمكن فريق الالتزام السري بصحة الطائف، من ضبط الطبيبة الوافدة تجري تلك العمليات في بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، ما يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة، بحسب عكاظ.

وتم الإيقاع بالطبيبة من خلال كمين، حيث اتفق الزائر السري التابع لصحة الطائف، مع الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة، مقابل ٦ آلاف ريال.

وعلى الفور باشرت فرق الالتزام ضبط المخالفة المذكورة، وتمت إحالة الطبيبة للنيابة العامة.