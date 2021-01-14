شكرا لمتابعة خبر عن تقني بعد تحديث الواتساب: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير التقني سعيد الدويغري، أنه لا داعي للهلع من تحديث تطبيق " واتساب " الأخير، مؤكدًا أن الأمر كله بغرض الإعلانات.

وتعجب الدويغري من قلق البعض على صورهم الشخصية ومعلوماتهم، قائلا: " ليش الخوف والهلع؟ وش المشكلة؟ ما راح يخترقون حسابك البنكي مثلا أو صورك، هم يبحثون عن أرقام وإحصائيات ونسب لخدمتهم في الإعلانات الموجهة لكل شخص فقط " .

ولم يحدد الدويغري تطبيق أكثر أمنًا من واتساب، قائلا: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت " .

وأضاف: " ما في خصوصية في الإنترنت، اللي يخاف فقط هم الأشخاص اللي في مكان حساس في الدولة، فعليه لا يذكر أي معلومات حساسة عبر أي تطبيق ".