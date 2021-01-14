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تقني بعد تحديث الواتساب: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير التقني سعيد الدويغري، أنه لا داعي للهلع من تحديث تطبيق " واتساب " الأخير، مؤكدًا أن الأمر كله بغرض الإعلانات.

وتعجب الدويغري من قلق البعض على صورهم الشخصية ومعلوماتهم، قائلا: " ليش الخوف والهلع؟ وش المشكلة؟ ما راح يخترقون حسابك البنكي مثلا أو صورك، هم يبحثون عن أرقام وإحصائيات ونسب لخدمتهم في الإعلانات الموجهة لكل شخص فقط " .

ولم يحدد الدويغري تطبيق أكثر أمنًا من واتساب، قائلا: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت " .

وأضاف: " ما في خصوصية في الإنترنت، اللي يخاف فقط هم الأشخاص اللي في مكان حساس في الدولة، فعليه لا يذكر أي معلومات حساسة عبر أي تطبيق ".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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