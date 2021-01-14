شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..مواطنة تلفت أنظار السياح بصابون حليب الإبل..وتكشف مدى قابليته للأكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاعت الشابة باسمة الحربي، أن تلفت أنظار سياح العلا بالمدينة المنورة، بالصابون الذي استخدمت في تصنيعه حليب الإبل والتمر.

وأوضحت الحربي، أنها قررت استغلال الثروات المحلية في إنتاج منتج تجميلي للعناية بالبشرة، باستخدام حليب الإبل والتمر.

وأشارت إلى أن حليب الإبل غني بعدة عناصر مفيدة للبشرة، ويبلغ سعر الصابونة الواحدة 32 ريالا.

وعن إمكانية تناول هذا النوع من الصابون، كونه مستحضرًا مكونًا من مواد طبيعية، أكدت الحربي أنه لا يمكن تناوله فهو في النهاية مصنع كميائيا ويوجد فيه مادة هيدروكسيد الصوديوم.