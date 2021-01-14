شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بعسير يعقد اجتماعاً عن بعد برؤساء الهيئات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

عقد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري اجتماعاً برؤساء الهيئات والمراكز وذلك لمتابعة تنفيذ حملة (الخوارج شرار الخلق) والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وأطلقها سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود .

وفي بداية الاجتماع أثنى فضيلته على الجهود التي يقدمها رؤساء الهيئات والمراكز والتفاعل الذي تجده المناشط التوعوية للإسهام في توعية المجتمع بدعم وتأييد من ولاة أمرنا المخلصين حفظهم الله ، منوهاً بتوجيهات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتحدث فضيلته عن دور الهيئات والمراكز في تنفيذ الخطط المدروسة لهذه الحملة المباركة والتي تساهم في كشف خطط خوارج العصر وتبرز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو والتطرف وتحذر من خوارج العصر في هذا الوقت، كما استعرض فضيلته الخطة التشغيلية لحملة الخوارج شرار الخلق قدمها فضيلة مدير إدارة التوعية بالفرع الشيخ سعيد الأحمري.

وفي نهاية الاجتماع استمع فضيلة المدير العام للمداخلات من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء الهيئات والمراكز وأجاب على استفساراتهم.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام في تحقيق أهداف هذه الحملة.