شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة ثادق تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ثادق مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق»، والتي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تعرف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة .

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة الحقة، والتحذير من التطرف والإرهاب والفكر الضال وبيان خطره على الدين والوطن.