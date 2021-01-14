متحدثة التعليم: قرار استمرار الفصل الدراسي الثاني عن بُعد سيكون وفق تقييم العشرة أسابيع

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنَّ صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية السابقة، يجسّد حرص القيادة على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا وعدم تعريضهم لأي مخاطر.

كما أنَّ الأمر السامي تأكيد على نجاح التعليم عن بُعْد من خلال منصة مدرستي وقنوات عين وتطبيق الروضة الافتراضية.

وخلال تصريحات لـ«الإخبارية»، كشفت الشهري عن أنَّ استمرارية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن بُعْد، سيخضع لعملية التقييم خلال أو بعد العشرة أسابيع الأولى من الدراسة.

وأوضحت الآلية التي سيتم العمل بها خلال الـ10 أسابيع الأولى بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم طيلة أيام الأسبوع وفق آلية الفصل الدراسي الأول، فيما يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، وحضورهم ليوم واحد في المدارس بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وعن القرارات المتوقعة بعد الأسبوع العاشر، قالت: سيتم تقييم الوضع بشكل كامل، مشيرة إلى أنَّ استمرارية الفصل الدراسي الثاني عن بعد يعود إلى عملية التقييم خلال العشرة أسابيع.