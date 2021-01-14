تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق تبوك «الوجه، أملج، تبوك، تيماء» والمدينة المنورة «ينبع، العلا، العيص، وادي الفرع، بدر، الحناكية، خيبر، المدينة المنورة» والجوف «دومة الجندل، طبرجل، سكاكا، القريات» والحدود الشمالية «طريف، العويقيلة، عرعر» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

فيما ستهطل أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على «جدة، رابغ» بمكة المكرمة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» وحائل «الحائط، الشملي، الغزالة، حائل، موقق» والرياض «عفيف» والقصيم «النبهانية، عقلة الصقور».