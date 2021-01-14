الجاسر: بدعم القيادة نجحنا في توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

كشف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن الوصول لنسبة 100% فيما يتعلَّق بتوطين وظائف تطبيقات توجيه المركبات لنقل الركاب.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الجاسر: بفضل الله ثمَّ بدعم القيادة الرشيدة، تمَّ الوصول لنسبة 100% في #توطين وظائف تطبيقات توجيه المركبات لنقل الركاب.

وأشار وزير النقل إلى أنَّ أبناء الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، مُتابعًا: نحن ماضون بعزم لتوطين وظائف #صناعة_النقل بما يحقق رؤية2030