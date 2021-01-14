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الجاسر: بدعم القيادة نجحنا في توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

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الرياض - محمد عبدالله - أبناء الوطن نجحوا في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات

كشف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن الوصول لنسبة 100% فيما يتعلَّق بتوطين وظائف تطبيقات توجيه المركبات لنقل الركاب.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الجاسر: بفضل الله ثمَّ بدعم القيادة الرشيدة، تمَّ الوصول لنسبة 100% في  #توطين وظائف تطبيقات توجيه المركبات لنقل الركاب.

وأشار وزير النقل إلى أنَّ أبناء الوطن نجحوا في رفع كفاءة وجودة خدمات توجيه المركبات، مُتابعًا: نحن ماضون بعزم لتوطين وظائف  #صناعة_النقل بما يحقق رؤية2030

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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