بدء التقديم على لوحة الشرف والتميز العلمي والإبداع للمبتعثين بإيرلندا

أعلنت الملحقية الثقافية في جمهورية إيرلندا لجميع المبتعثين عن بدء التقديم على لوحة الشرف والتميّز التي خصصتها الملحقية للمتميزين من المبتعثين والمبتعثات في عددٍ من المجالات العلمية لهذا العام.

وأوضحت الملحق الثقافي في جمهورية إيرلندا الدكتورة فهده بنت عبدالعزيز آل الشيخ؛ أنَّ لوحة الشرف تتكون من خمسة فروع، هي : التميز الدراسي، و التميز البحثي، والإبداع والابتكار، وخدمة المجتمع، والإنتاج الثقافي والمنجز الرياضي، ويمكن التقديم عليها عبر هذا الرابط.

وقالت: إنّه انطلاقًا من حرص الملحقية الثقافية على تكريم المتميزين من المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص؛ وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو التميز والتألق، ومن أجل الارتقاء بمستوى الطلبة في إيرلندا جاءت مبادرة الملحقية لجميع أبنائها للتكريم في لوحة الشرف والتميز والتي تمنحها الملحقية الثقافية لمستحقيها.

وعزت آل الشيخ فكرة لوحة الشرف والتميز لتوجهات وزارة التعليم بشأن تكريم المتميزين والمتميزات عبر إظهار إبراز المنجزات التي حققها السعوديين في الخارج من خلال تذكية روح التنافس بين المبتعثين والمبتعثات، وتشجيعهم على التمّيز في مختلف المجالات. وأيضًا لتقدير وإبراز الممارسات المتميزة.

ويشرف على لوحة الشرف والتميز لجنة مختصة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص حيث تتولّى إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط المحددة لكل فرع من فروع التكريم.

وشجعت آل الشيخ جميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص في إيرلندا ممن تنطبق عليهم الشروط؛ بالتقديم على لوحة الشرف في الوقت المحدد كما هو معلن في موقع الملحقية الإلكتروني.