أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تحذر من السفر إلى 12 دولة.. و«التعليم» تحدد آلية الدراسة في الفصل الثاني

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، مؤكدًا أنَّ هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي بتمديد خدمة أمين المنطقة الشرقية لأربع سنوات

صدر أمر ملكي بتمديد خدمة أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير لأربع سنوات، فيما أعرب أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث عدّها وسامًا يعتز به.

وزير النقل: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت، وقدم الشكر لكافة شركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص، ولشباب وفتيات هذا الوطن الذي أثبتوا أنهم قادرين على العمل في جميع المجالات وتجاوز الصعوبات،

وزارة الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. والإصابات 175 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364271، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 35601، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6304 حالات، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و156 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

3 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364271، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356013، وتصدرت الرياض قائمة المدن من حيث مسجلةً 38 إصابة جديدة؛ تلتها جدة بـ15 حالة، ثم مكة المكرمة 12 حالة حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

السفارة في أمريكا: «سلبية كورونا» شرط للسفر للولايات المتحدة.. بدءًا من 26 يناير

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام، وأوضحت أنه بدءًا من 26 يناير المقبل، أنه يتوجب عليهم تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام، طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

«الداخلية» تحذر من السفر إلى 12 دولة لم تسيطر على كورونا

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كورونا فيها، مشيرة إلى أن هذه الدول هي "ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء" وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كورونا فيها، محظور السفر إليها دون إذن مسبق.

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. «التعليم» توضح خطوات تقديم اقتراح للوزارة

كشفت وزارة التعليم، عن طريقة وآلية قيام أي من المستفيدين من المعلمين أو الطلاب وأولياء الأمور بتقديم اقتراح للوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية تقديم وإيصال مقترحات المهتمين بالتعليم لمسؤولي الوزارة مع حفظ حقوقهم الفكرية، وحددت طريقة وآلية قيام المستفيد بتقديم اقتراح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك من خلال الدخول على موقع البوابة الرئيسية لتواصل من خلال الرابط التالي اضغط هنا، أو تطبيق تواصل ثم اختيار (تقديم) تذكرة اقتراح وقم تعبئة بيانات مقدم الطلب واخيرًا اختار الجهة المراد إرساله إليها المقترح.

تأكيدًا لـ«عاجل».. «التعليم» تحدد آلية الدراسة في الفصل الثاني

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة استمرار الدراسة عن بعد، كما قررت أن استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم، وأشارت إلى أن اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 5 مناطق ولا نستبعد تساقط ثلوج

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد تساقط ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان والظهر) ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

بدءًا من الخميس.. أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة

أعرب المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم الخميس إلى يوم السبت 1- 1442/6/3هـ، متوقعًا أن تتأثر مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل، والقصيم، والرياض، وتبوك، والمنطقة الشرقية بأمطار تتفاوت بين المتوسطة إلى الخفيفة، كما وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم غد الخميس إلى يوم الإثنين 1- 1442/6/5هـ.

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