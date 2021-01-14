«الحصيني»: أمطار ورياح على 7 مناطق.. اليوم الخميس

توقَّع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس، على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد، ونشاط للرياح السطحية، وذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، ثم مكة المكرمة بما فيها السواحل، ثم حائل وغرب القصيم، مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع من مساء اليوم الخميس، أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة بمقدار من (3 – 5) درجات عما كانت في اليومين السابقين بحيث تكون الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

ومن بداية الأسبوع المقبل، سوف يطرأ انخفاض في الحرارة بمقدار من (3 إلى 5) درجات مئوية على معظم المناطق.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 5 مناطق ولا نستبعد تساقط ثلوج