تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتكسر موجة صعود استمرت 3 أيام على التوالي.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة بنحو 3 ريالات مسجلا 223.53 ريال (59.61 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 195.59 ريال (52.16 دولار)، والجرام عيار 18 بلغ 167.65 ريال (44.71 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل 130.39 ريال (34.77 دولار)، وهبط سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 112.01 ريال (29.85 دولار).

وبلغ سعر الأوقية 6952.50 ريال (1854 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1564.70 ريال (417.25 دولار).

عالميا، ارتفع الذهب أمس الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش أمس، بينما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1859.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الصورة الكبيرة ما زالت إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. في ظل أن العوائد الحقيقية ما زالت منخفضة وأن الدولار يواصل مساره النزولي مع تقدم العام، يظل الذهب اقتراحا جذابا".

وأضاف "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا بعض الانخفاضات أو اتجاها نزوليا قصير الأمد في الذهب مع توازن سوق الدولار".

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وسيجري الكشف عن الخطة غدا الخميس.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا عالميا لما يزيد عن 91 مليون حالة، فيما تطبق العديد من الدول قيودا أشد صرامة لكبح الانتشار، بينما تظل معدلات التطعيم مخيبة للتوقعات.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن يتعافى الاقتصاد بقوة إذا تسارعت وتيرة التطعيم، لكن ذلك أيضا يطرح أسئلة بشأن توقعات البنك المركزي للسياسة النقدية.

ويستفيد الذهب عادة من تيسير السياسة النقدية.