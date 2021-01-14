شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يناقش أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مع اللجنة العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية التقى خلالها أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين لكافة العاملين بالمملكة يرافقه عدداً من المسؤولين .

واستمع الوزير لعرضٍ مقدم من رئيس اللجنة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد تناول أنشطة وإنجازات اللجنة ومقترحاتها، إضافة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص .