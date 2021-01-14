

سيئول 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية رصد 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 70,728 إصابة، كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,195 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات بالمرض 1.69% و بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة 380 شخصا بزيادة قدرها 6 أشخاص عن اليوم السابق.

// انتهى //

06:53ت م

0006



سيئول 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية رصد 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 70,728 إصابة، كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,195 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات بالمرض 1.69% و بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة 380 شخصا بزيادة قدرها 6 أشخاص عن اليوم السابق.// انتهى //06:53ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية ترصد 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.