السعودية اليوم / عشرة ملايين شخص يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الولايات المتحدة



واشنطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، اليوم، أن نحو عشرة ملايين شخص، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح

ووفقاً للبيانات الحكومية الواردة من المراكز، تسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح مئة مليون من مواطنيها قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.

وأوضحت البيانات أنه تم توزيع أكثر من 29,3 مليون جرعة على مختلف الولايات الأميركية.

// انتهى //

03:34ت م

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واشنطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت مراكز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، اليوم، أن نحو عشرة ملايين شخص، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).ووفقاً للبيانات الحكومية الواردة من المراكز، تسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح مئة مليون من مواطنيها قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.وأوضحت البيانات أنه تم توزيع أكثر من 29,3 مليون جرعة على مختلف الولايات الأميركية.// انتهى //03:34ت م0194

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