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خبير تقني: جميع التطبيقات المجانية يكون العميل هو الثمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

خبير تقني: جميع التطبيقات المجانية يكون العميل هو الثمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعث خبير تقني رسالة طمأنة الجميع بشأن التحديث الجديد لتطبيق واتساب، والذي يجبر المستخدمين على مشاركة مزيد من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق، ومنع الذين يرفضون الموافقة عليها من استعمال حساباتهم.

العميل هو الثمن: 

وقال الخبير سعيد الدويزني، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن التطبيق يهدف للاستفادة من البيانات في الجانب الإعلاني فقط، موضحًا أن التطبيق يريد أن يعرف اهتمامات المستخدمين بحيث يرسل الإعلانات لكل فئة حسب ما تهتم به، مبينا أن جميع التطبيقات المجانية يكون العميل هو الثمن.

كما طالب الخبير التقني رجال الأعمال في المملكة بضرورة العمل على إنشاء تطبيق داخلي، خاصة أن العامة لن يتخلوا عن واتساب ويتجهوا للتطبيقات البديلة؛ كون من يعرفونهم موجودين فيه.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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