شكرا لقرائتكم خبر عن سينيبوليس العالمية تفتتح صالتي سينما فاخرتين في جدة والدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت سينيبوليس، التي تحتل المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية، وتعتبر الثالثة من حيث الحجم عالمياً في مجال صالات وقاعات السينما الفاخرة، صالتي سينما جديدتين وفاخرتين في الجامعة بلازا بجدة ولولو مول في الدمام، بالمملكة العربية السعودية. ويشكّل توسع مجموعة سينيبوليس العالمية في السوق السعودي علامة فارقة تعكس توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتنويع الاقتصاد ونشر الثقافة والترفيه.

وضمن مساعيها لتسهيل التوسع الإقليمي في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصاً لتشغيل صالات سينما في المملكة لصالح شركة سينيبوليس العالمية، من خلال شراكة مثمرة مع مجموعة الحكير وشريكها الإقليمي مجموعة الطاير. ومن المقرر استثمار ما قيمته 300 مليون دولار في هذا المشروع على مدى خمس سنوات، تعزيزاً للنماء الاقتصادي بالبلاد.

ويرى أليخاندرو أغيليرا، الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس الخليج، أن إطلاق سينما سينيبوليس في المملكة يمثل خطوة تعكس إستراتيجية الترفيه الجديدة في المملكة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق 200 شاشة جديدة بحلول عام 2023، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين ضمن قطاع الترفيه.

وأضاف أليخاندرو: "تفخر سينيبوليس بالمساهمة في رؤية المملكة 2030 من خلال تزويد رواد السينما بتجارب لا تضاهى، إسهاماً منها في تعزيز ثقافة المملكة وعروضها الترفيهية. وتتطلع سينيبوليس إلى تقديم خدمات ممتعة ورائعة لعملائها، لإثراء خيارات الترفيه في جميع أنحاء المملكة".

ويتزامن افتتاح داري السينما الجديدتين مع إطلاق موقع سينيبوليس الإلكتروني الجديد وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك من خلال نظامي أندرويد ونظام iOS تحت اسم Cinépolis Gulf. وتتيح منصات الموقع والتطبيق واجهة سهلة الاستخدام، وبإمكان المستخدمين إجراء حجز مسبق لمشاهدة ما يحبونه من أحدث الأفلام، وأيضاً شراء الوجبات الخفيفة، تطبيقاً لتجربة التباعد، وتقليلاً لوقت الانتظار.

تشكّل سينما سينيبوليس وجهةً ممتعة لعشاق الأفلام الطامحين إلى الخروج عن المألوف. وما أن تدخل قاعة السينما، ستغمرك الراحة وأنت تتوسد المقاعد الجلدية المائلة بزوايا رؤية مثالية شاملة بين صفوف المقاعد، وتزيد التقنيات السمعية البصرية المشهد روعةً، إلى جانب وضوح الشاشة، مما يوفر للضيوف تجربة سينمائية راقية.