شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة الشرف و التميز تنتظر مبتعثي إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الملحقية الثقافية في جمهورية ايرلندا لجميع المبتعثين عن بدء التقديم على لوحة الشرف والتميز التي خصصتها الملحقية للمتميزين من المبتعثين والمبتعثات في كافة المجالات.

وبينت الدكتورة فهده بنت عبدالعزيز آل الشيخ الملحق الثقافي في جمهورية إيرلندا؛ أنه انطلاقاً من حرص الملحقية الثقافية على تكريم المتميزين من المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص؛ وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو التميز والتألق، ومن أجل الارتقاء بمستوى الطلبة في إيرلندا. جاءت مبادرة الملحقية لجميع ابنائها للتكريم في لوحة الشرف والتميز والتي تمنحها الملحقية الثقافية لمستحقيها.

وعزت آل الشيخ أن فكرة لوحة الشرف والتميز تأتي تماشياً مع توجهات وزارة التعليم بشأن تكريم المتميزين والمتميزات؛ عبر إظهار إبراز المنجزات التي حققها السعوديين في الخارج. من خلال تذكية روح التنافس بين المبتعثين والمبتعثات، وتشجيعهم على التمّيز في مختلف المجالات. وأيضاً لتقدير وإبراز الممارسات المتميزة. وكأسلوب لتحفيز المبتعثين والمبتعثات للحصول على الجوائز من قبل الجهات المختلفة. ولنشر ثقافة التميز والإبداع، وإبراز المتميزين محلياً وعالمياً.

وأوضح الملحق الثقافي في إيرلندا أن الملحقية سعت لأن تكون لوحة الشرف والتميز شاملة لكافة المجالات والمسارات. فاللوحة تتكون من خمسة فروع، وهي فرع التميز الدراسي، وفرع التميز البحثي، وفرع الإبداع والابتكار، وفرع خدمة المجتمع، وفرع الإنتاج الثقافي والمنجز الرياضي. ويشرف على لوحة الشرف والتميز لجنة مختصة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص؛ حيث تتولى إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط المحددة لكل فرع من فروع التكريم.

وشجعت آل الشيخ جميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص في إيرلندا ممن تنطبق عليهم الشروط؛ بالتقديم على لوحة الشرف في الوقت المحدد كما هو معلن في موقع الملحقية الإلكتروني. مؤكدة أن الملحقية تسعى جاهدة لإقامة حفل يليق بالمتميزين وذلك حسب ظروف واحتياطات جائحة كورونا خلال الفترة القادمة.

وثمن الملحق الثقافي في إيرلندا دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي دائماً يعزز ثقافة تكريم المتميزين من المبتعثين في الخارج كسفراء للمملكة العربية السعودية. وايضاً توجيهات معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري على أن التحفيز والتقدير عاملان مهمان يدعمان الطلبة المبتعثين خلال مسيرتهم التعليمية.