«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 5 مناطق ولا نستبعد تساقط ثلوج

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه الأربعاء، إنه لا يستبعد تساقط ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان والظهر) ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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