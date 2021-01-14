شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية إستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مشروع ذا لاين، يمثل رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وحلما ينتقل من الخيال إلى واقع طموح، يعكس مكانة مملكتنا الغالية عالميا ورؤية عظيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» وعراب الرؤية الوطنية 2030 في المحافظة على الطبيعة والاستفادة منها وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مجالاتها «اقتصاديا، وبيئيا، واجتماعيا»، ويعتبر المشروع خطوة ثابتة وغير مسبوقة للمدن المستقبلية، وتعطي دروسا في مجال التخطيط الحضري والإقليمي على أرض الواقع؛ للانطلاق إلى تحقيق حلم رسمه سموه، وطموحه عنان السماء.
* باحث في صناعة المدن الترفيهية