شكرا لقرائتكم خبر عن استدامة ثلاثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، منذ أيام قليلة عن تدشين مشروع «ذا لاين» والذي يعد أحد نواتج الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ومع إطلاقه «يحفظه الله» لهذا المشروع المتميز والفريد من نوعه يتم وضع حجر الأساس لإقامة مدن مثالية حديثة تراعي مبادئ الاستدامة الثلاثة في البيئة المبنية والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتضمن جودة الحياة والنمو الاقتصادي للفرد والمجتمع. يضع هذا المشروع العملاق المسؤولية أمام القطاع الأكاديمي ليواكب هذه النقلة النوعية في مفهوم تخطيط وإنشاء المدن المتناغمة مع البيئة والتي تضع الإنسان أولا، وذلك من خلال تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الهندسية والبيئية والتقنية وتخطيط المدن ووضع البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تلبي أهداف الرؤية، وهو ما بني عليه المنهج الأكاديمي في قسم العمارة في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الذي يراعي تحقيق عناصر الاستدامة في تصميم المباني والأحياء السكنية التي تحافظ على البيئة المحلية وتخفض استهلاك الطاقة وتعزز من جودة الحياة للفرد والمجتمع.
* رئيس قسم العمارة
كلية العمارة والتخطيط
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل