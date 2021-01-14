شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا لاين».. بلا تلوث أو ضوضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يعتبر «ذا لاين» مشروعا عاديا، إنما هو مدينة صحية وبيئية بامتياز، وهذا المشروع سيعمل على تقليل الآثار البيئية والصحية على الإنسان أولا، وتمتد هذه المدينة بطول 170 كيلو مترا من ساحل نيوم شمال غرب المملكة، وتمرُّ بجبال وصحراء نيوم شرقا، فهو يعيد الطابع البشري وعلاقته بالطبيعة من خلال زيادة الوعي البيئي والانسجام مع الطبيعة لتصبح البشرية أكثر إدراكا من أي مرحلة سابقة، حيث سيعمل المشروع على رفع نمط المعيشة من خلال المشي إلى المرافق والخدمات والطبيعة المحيطة بكل سهولة بدون أي تلوث أو ضوضاء من ‏المركبات والشوارع، حيث ‏صممت بطريقة فريدة باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي تربط المجتمعات إلى مواقع العمل والترفيه بأقل التكاليف الصحية على الإنسان والبيئة، وتسهيل حياة الإنسان وسط التغيرات المناخية والتقدم الصناعي. إن ‏هذا المشروع بمثابة نقطة تحول لمجتمع حيوي وعالم منخفض الكربون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متمنية لوطننا الغالي كل التقدم والازدهار.

* مستشارة بيئية وصحة عامة