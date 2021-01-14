شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يؤكد أهمية التواصل مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير في مكتبه أمس، عددا من أعضاء لجنة أصدقاء أمانة الشرقية، الذين قدموا له درعا تذكارية، تعبيرا عن شكرهم لما قدمه من دعم للجنة وأعضائها ومنحهم فرصة المشاركة في خدمة المنطقة وأهاليها.

وأكد الجبير خلال اللقاء دور اللجنة الهام وما قدمته منذ تأسيسها من مقترحات ودعم ساهم في تحقيق بعض مبادرات الأمانة، وطالب باستمرار العمل وفق منهج التواصل مع الأهالي ونقل أفكارهم ورغباتهم في كل ما من شأنه تطوير العمل البلدي.