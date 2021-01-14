شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 26 مخيما عشوائيا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة العامة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام ومطار الملك فهد 26 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن جهود المحافظة على المظهر العام.

وأشارت البلدية إلى أنه بناءً على بلاغ مواطن، أغلقت إدارة صحة البيئة مطعمًا لمخالفته الاشتراطات العامة للنظافة، وعليه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالف وإكمال الإجراءات النظامية.

وضبطت اللجنة المشكّلة من قِبَل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين على شيول وبوكلين لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال والطين من المناطق الممنوعة.

وكانت إدارة المراقبة والنظافة أغلقت خلال حملاتها على الورش بالمنطقة الصناعية دلة، ورشتين، وأنذرت آخرين مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.