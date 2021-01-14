شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مخالفة لـ «الاحترازات» في 827 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 14 مخالفة، يوم أمس الأول، من خلال 823 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة منها 12 مخالفة تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان للتكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 755 موقعا، بمشاركة 458 فردا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 130.778 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7723 طنا من النفايات، وإزالة 4925 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9384 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية، وذلك لسلامة الجميع.