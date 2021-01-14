شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يشكر القيادة على تمديد خدمته 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-على الثقة الغالية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أمينا لأمانة المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات.

وثمن م. الجبير الثقة الملكية التي عدها وساما يعتز به، وشرفا يفخر به، مشيرا إلى أنها محل تقدير وإجلال ودافع له إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن في ظل القيادة الحكيمة.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهما وتوجيهاتهما وحرصهما الدائم.

كما رفع الجبير شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، على حرصه واهتمامه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاع البلدي، داعيا الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -أيدهم الله-.

وسأل الله -عز وجل- أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالعون والتوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن الغالي.