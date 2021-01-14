شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يتجاوز 356 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 156 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ليصل عدد المتعافين إلى 356013 حالة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 175 إصابة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364271 حالة، من بينها 1954 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 307 حالات حرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 6304 حالات، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فضلا عن إجراء 48910 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بالأعراض، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به.