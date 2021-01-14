شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية لتنفيذ حملات طبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، بقيمة مليونَين و310 آلاف دولار أمريكي.

وسيجري، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ 41 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، وبنجلاديش، والسودان، ونيجيريا، وباكستان، يتم خلالها إجراء 16,400 عملية جراحية وصرف 41,000 نظارة طبية، وفحص 205,000 شخص، يستفيد منها 262,400 فرد.