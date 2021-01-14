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برامج لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في 5 دول

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الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية لتنفيذ حملات طبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، بقيمة مليونَين و310 آلاف دولار أمريكي.

وسيجري، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ 41 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، وبنجلاديش، والسودان، ونيجيريا، وباكستان، يتم خلالها إجراء 16,400 عملية جراحية وصرف 41,000 نظارة طبية، وفحص 205,000 شخص، يستفيد منها 262,400 فرد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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