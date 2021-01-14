شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع إنجاز القضايا وتطوير «دوائر النيابة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف النائب العام الشيخ سعود المعجب، ميدانيا، على سير العمل في دوائر النيابة العامة في 17 محافظة بالرياض، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشملت جولات «المعجب»، المتتالية، برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، خلال الأيام القليلة الماضية، دوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين، واستكملها، أمس، بدوائر النيابة العامة في محافظات حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي.

والتقى النائب العام بعدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.