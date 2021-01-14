شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء رومانيا بحصوله على الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس وزراء رومانيا فلورين كيتسو، بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس الروماني والبرلمان لمنصب رئيس الوزراء. وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات له بالتوفيق والسداد، مشيدا -أيده الله- بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس وزراء رومانيا فلورين كيتسو، بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس الروماني والبرلمان لمنصب رئيس الوزراء. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والسداد، راجيا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.