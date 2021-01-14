شكرا لقرائتكم خبر عن «قطيفنا خضراء».. 44 متطوعا يزرعون 500 شجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 44 متطوعًا في مبادرة «قطيفنا خضراء» ضمن برامج الشراكة المجتمعية وإدارة الحدائق والتشجير بالتعاون مع فريق كيان الخير وكشافة رسل السلام، بزراعة 500 شجرة بمثلث الخزان تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الرياض بمحافظة القطيف.

وتستهدف المبادرة زيادة المساحات الخضراء داخل المدن والمناطق السكنية والمناطق القاحلة والجافة، وذلك عن طريق غرس المئات من الشجيرات الصغيرة والعناية بها.

وبدأت مبادرة التشجير في مدينة سيهات، وتستمر كل أسبوع في مدينة من مدن محافظة القطيف، مما يساهم في أنسنة المدينة، والمشروع تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني أن هذه المبادرات والفعاليات التطوعية تستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورهم في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها البلدية، وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع في الجوانب الاجتماعية والمعنوية، إضافةً إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية في بناء وتنمية المحافظة.

وذكر أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تدعمها البلدية، بهدف نشر ثقافة التشجير وأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى إتاحة الفرصة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع، وكذلك تعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها بمساهمة أبناء وبنات المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية، كالنظافة والتشجير وتحسين المشهد الحضري والفعاليات المتنوعة، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات كأصدقاء للعمل البلدي.