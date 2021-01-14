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ضبط 4 مواطنين في مشاجرة بالرس وبحوزتهم 174 قرص أمفيتامين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

ضبط 4 مواطنين في مشاجرة بالرس وبحوزتهم 174 قرص أمفيتامين

متابعات الخليج 365 - القصيم

‏باشرت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم بلاغًا عن مشاجرة بين مجموعة أشخاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الرس من القبض على جميع أطراف المشاجرة، وهم أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وضبط بحوزتهم على عدد 174 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدرة وعدد اثنين مسدس وثماني عشرة زجاجة خمر مستورة وكمية من اللواصق لمشروبات الكحولية.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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