ضبط 4 مواطنين في مشاجرة بالرس وبحوزتهم 174 قرص أمفيتامين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - القصيم

‏باشرت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم بلاغًا عن مشاجرة بين مجموعة أشخاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الرس من القبض على جميع أطراف المشاجرة، وهم أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وضبط بحوزتهم على عدد 174 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدرة وعدد اثنين مسدس وثماني عشرة زجاجة خمر مستورة وكمية من اللواصق لمشروبات الكحولية.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

