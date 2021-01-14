التعليم السعودية تقرر استمرار الدراسة عن بُعد حتى هذا الموعد

أصدرت وزارة التعليم السعودية اليوم الأربعاء 13/1/2021 بيانًا تعلن فيه عن استمرار الدراسة عن بُعد في المملكة العربية السعودية لمراحل التعليم العام والجامعي والتقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ وفقًا للآلية السابقة ، وذلك ضمن الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة وصحة الطلبة وحمايتهم من مخاطر التعرض للإصابة بالفيروس.

استمرار الدراسة عن بُعد

نص بيان وزارة التعليم حول استمرار الدراسة عن بُعد

وجاء في بيان وزارة التعليم السعودية بالنص :

“حرصاً من القيادة على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيداً على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة، وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحان للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يعد نجاحاً للتعليم في المملكة”

آلية استمرار الدراسة عن بُعد

وأوضح بيان وزارة التعليم آلية التعلم عن بُعد وفق قرارها كما يلي: