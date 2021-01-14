شكرا لقرائتكم خبر عن «دراسة متخصصة»: العنف الأسري الأكثر انتشاراً يليه الإيذاء العاطفي ثم الجسدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت دراسة متخصصة حيال تأثير خبرات الطفولة السيئة مثل الايذاء والإهمـال والتفـكك الأسـري وعنـف الأقـران والعنـف المجتمعـي على المحددات الاجتماعية لدى المواطنين، عن تعرض (52٪) من شرائح الدراسة للإيـذاء العاطفـي ، يليـه الإيـذاء الجسـدي بنسبة (42٪)، والعنـف بيـن الأقـران (39٪) والإهمـال (29٪) والإيـذاء الجنسـي (21٪) وكان أكثـر اشـكال التفـكك الأسـري شـيوعا هـو مشـاهدة العنـف الأسـري ضـد أي فـرد مـن أفـراد الأسـرة (57٪)، وكان الأقـل انتشـاراً العيـش مـع متعاطـي المخـدرات (9٪) .

وهدفت الدراسة التي أعدها الباحثون مها المنيف، وناتالي الشويري، وحسان صالحين، وماجد العيسى من برنامج الأمان الأسري الوطني حول العنف الأسري، لتقييم مـدى انتشـار خبـرات الطفولـة السـيئة (Adverse Childhood Experiences ACEs) وأثرهـا علـى المحـددات الاجتماعيـة فـي المملكة حيث اجريت دراسـة وطنية استطلاعية فـي جميـع المناطـقباسـتخدام الاسـتبيان الدولـي لمنظمـة الصحــة العالمية-خبــرات الطفولــة الســيئة (ACEs International Questionnaire ACE-IQ) -لتحديــد الارتبــاط بيــن خبـرات الطفولـة السـيئة والنتائـج الاجتماعيـة والاقتصادية وأكمل مــا مجموعه (10156) مشــاركا الاســتبانة التــي تكونــت مــن خمــس فئــات رئيســية لخبــرات الطفولــة الســيئة (الايذاء والإهمـال والتفـكك الأسـري وعنـف الأقـران والعنـف المجتمعـي) أكثر مـن نصـف العينة .

وأوصت الدراسة بتنفيذ البرامــج الوقائيــة الوطنية للحــد منهــا ومــن نتائجهــا الضــارة.