شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» لـ الخليج 365: إلزام الأئمة والمؤذنين بسداد «كهرباء» مساكنهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية، الأئمة والمؤذنين إلى سداد مستحقات فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم المجاورة للمساجد والجوامع. وأوضح مدير إدارة المساجد في الطائف عبدالرحمن الحارثي، لـ "الخليج 365" بأنه تم تكليف الأئمة والمؤذنين بربط عدادات الكهرباء والفواتير بهم مباشرة للسداد، مشيراً إلى أن الإدارة شرعت فعلياً باستدعاء الأئمة والمؤذنين لتوقيع التعهد والإنجاز في هذا الخصوص.

وبهذا تكف وزارة الشؤون الإسلامية عن تحمّل سداد فواتير الكهرباء لمساكن الأئمة والمؤذنين بعد عقود من الزمن. ويرى البعض من الأئمة والمؤذنين أن رواتبهم قليلة ولا تفي ربما بمتطلبات حياتهم لتضاف إليها فواتير الكهرباء، مشيرين إلى أن رواتبهم بحسب الفئات، فمثلاً فئات (ج) يبلغ فيها راتب المؤذن ١٤٠٠ والإمام ١٨٠٠ ريال، ويعدّل سنوياً ١٠٠ ريال. لكن البعض الآخر منهم يجمع بين وظيفتين حكومية وفي الإمامة والأذان.